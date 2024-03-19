MLB／2屆塞揚拿不到長約 史奈爾落腳巨人今年就能逃脫

等到球季都快開打了，兩屆塞揚投手史奈爾（Blake Snell）終於找到新東家，消息傳出他將與巨人隊簽下兩年6200萬美元合約，今年球季後就有逃脫權。

史奈爾握有2018、23年兩座塞揚，是大聯盟史上僅有七位在兩聯盟都贏得塞揚的投手之一，去年將繳出生涯最佳賽季，原本期望獲得一紙長約，但與他理想價碼接近的合約卻始終未出現，遲至開季前9天，終於傳出動向有進一步進展。

史奈爾去年在教士先發32場、180局，繳出14勝9敗、防禦率2.25，送出234次三振、99次保送，被打擊率僅0.181，在30張選票中拿到28張第一名。

這紙2023年成績單，被形容是棒球史上最棒的投手數據之一，但無法幫助史奈爾如願獲得長約，這紙1+1年合約讓他保有在今年季後再度進入自由市場的可能性。