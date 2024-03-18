MLB／搞笑又可愛！大谷妻子女籃隊引退畫面曝光 近百萬爭睹
大谷翔平妻子身分曝光後，田中真美子過去在鏡頭前的畫面一一被網友翻出。她去年在WJBL富士通紅浪女籃隊宣布卸下籃球員身分的影片，網友上傳不到一天已近百萬點擊。
現年27歲的田中真美子去年宣布退休，她在4月30日和另一位選手北川直美一起進行引退儀式。畫面中可見，田中真美子整場保持可愛的笑容，向支持她的人道謝，隨後也開心接獲隊友捧花並合影，獲得觀眾們掌聲。
影片曝光後，網友們紛紛大讚田中真美子，「比起大谷，我更喜歡真美子」、「總是笑容滿面，真是個美人」、「北川直美剛好是17號（大谷背號）」、「她的氣場令人讚嘆」、「我覺得她的動作、笑容和整體氛圍不僅可愛，個性也很好」。
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