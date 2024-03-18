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MLB／大讚啦啦隊女孩 道奇教頭掛保證：選手沒有分心

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟首爾賽4天賽事都有安排女孩應援，首日已讓道奇教頭羅伯茲大開眼界。圖／取自IG weourus_cheer
大聯盟首爾賽4天賽事都有安排女孩應援，首日已讓道奇教頭羅伯茲大開眼界。圖／取自IG weourus_cheer

道奇、教士隊昨天首度在高尺巨蛋出賽，此次4天賽事各安排4位女孩應援，其中包括來自南韓職棒韓華鷹隊、職籃原州東浦新世代的啦啦隊成員，啦啦隊應援文化獲得道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚，也掛保證不會影響選手表現。

大聯盟首爾系列賽包括17、18日的熱身賽，以及20、21日的正式球季賽，4天賽事皆安排女孩應援，成為大聯盟賽事的罕見風景。

道奇昨天以14：3擊敗南韓職棒培證英雄隊賽後，羅伯茲一進入記者會現場就誇讚起啦啦隊，「她們整場比賽都努力應援，可以感受到她們帶來的能量。」

羅伯茲進一步提到，「我不覺得選手表現會受到影響，赫南德茲（Kike Hernández）守三壘也沒有因此分心，現場能量令人印象深刻，感覺很新鮮，因為在美國沒有這種場面。」

昨天道奇、英雄之戰場邊4位女孩，分別是來自韓華鷹隊的朴素英（박소영）、河智苑（하지원）、禹洙漢（우수한），以及原州東浦新世代的李浩恩（이호은，音譯），禹洙漢曾在去年6月樂天桃猿隊「辣年糕趴」來台，與Rakuten Girls一起大跳應援。

啦啦隊 羅伯茲 道奇

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