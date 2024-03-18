MLB／大谷翔平婚事保密超嚴！連橄欖球選手大舅子都不知情

道奇隊日籍球星大谷翔平在個人IG自曝結婚消息，震驚全球。他起初保密女方身分，但上周前往南韓首爾前，公布妻子正是日本女籃選手田中真美子。值得一提的是，田中真美子親哥哥田中真一也不知道妹妹是大谷妻子。

田中真美子也是運動世家，現年29歲的田中真一是橄欖球選手，身高186公分，體重98公斤，目前征戰日本橄欖球頂級聯賽。

大谷翔平公開老婆是田中真美子後，田中真一接受媒體訪問，沒想到他也不知道妹妹和大谷結婚的事情，「我還沒和妹妹聊過她的婚事，如果我先開口她就會說，但我暫時先不打擾她。」

田中真一還透露自己從沒見過大谷翔平，雖不常和田中真美子聯絡，仍會彼此關心，但她沒說嫁給大谷翔平的事情。