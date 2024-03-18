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MLB／瓦托熱身賽第1球就開轟 竟在休息區踩到球棒退場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊40歲老將瓦托熱身賽亮相，擔任先發2棒一壘手，1局上首次打擊就轟出中外野陽春砲。 美聯社
藍鳥隊40歲老將瓦托熱身賽亮相，擔任先發2棒一壘手，1局上首次打擊就轟出中外野陽春砲。 美聯社

藍鳥隊40歲老將瓦托（Joey Votto）今天首度在熱身賽亮相，擔任先發2棒一壘手，1局上首次打擊就轟出中外野陽春砲，為藍鳥攻下全場第1分，兩隊終場5：5和局收場。

瓦托面對費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）投出第1球，毫不猶豫出棒，把94英里速球轟成392英尺全壘打，跑上二壘時稍微停頓；裁判集合討論這顆球是否打到全壘打牆上方的黃線，再反彈回場內，最後確定沒問題，瓦托慢慢跑回本壘。

惠勒登板第3球就挨轟，先發4局只被揮出3支安打，唯一失分就是被瓦托開轟。

3局上輪到瓦托第2次打擊時，他卻沒有回到場上，由桑提亞哥（Glenn Santiago）代打，瓦托說：「我在休息區不小心踩到球棒，扭傷腳踝退出比賽，但不是故意的，本來計畫打5局3次打數。」

藍鳥明天休兵，瓦托強調很快就會重返球場，笑說：「想在退場時心情愉悅，讓每個人都想要更多。」

瓦托在紅人隊17年出賽2056場，生涯打擊率2成94、全壘打356支、打點1144分，已經累積2135支安打，2010年獲選國聯MVP；他在去年季後一度傳出可能退休，最後選擇故鄉球隊再出發，和從小力挺的藍鳥簽下小聯盟合約，爭取重返大聯盟。

藍鳥

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