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MLB／揭曉大谷妻子神操作 日職球團幹部：道奇公關部完勝
大谷翔平金屋藏嬌，直到近日要搭機前往南韓時才無預警公開與妻子田中真美子的合照，讓全球棒壇又一次翻天覆地，但檢視各方湧入的討論卻幾乎0負評，一位日職球團幹部評價，大谷這次公開妻子的手法，堪稱道奇隊公關部門的「完勝」。
回顧時間軸，一直給人母胎單身印象的大谷，在2月29日震撼公布已是「已婚男」，隔天受訪並未提及女方身分，僅說是「一般日本女性」，連日來極力保護妻子不曝光，直到14日搭機前往南韓前，先在個人IG限時動態貼出與妻子合照，道奇官方社群進一步貼出一系列大谷夫婦合照，包括在班機上、晚宴上，小倆口都大方合影。
大谷不是不說，而是時候未到，選擇在從美國飛往南韓的路程中公開妻子身分，一名日職球團幹部表示，「看這次一系列在飛機上等照片的公開，我不認為這是大谷單獨決定的，這一定經過大谷與道奇之間詳細的開會和時間規畫，而結果也顯示了這是一次道奇公關部門策略成功。」
大谷妻子揭曉真實身分，就是原先外界認為可能性最高的田中真美子，儘管討論漫天，但並未見到太多負評，多是對小倆口的稱讚，抵韓時球迷接機大多數認為兩人很登對，記者會上被問到與妻子的第一次海外旅行，大谷也給出不多不少的回應，以「半糖」程度淡淡示愛。
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