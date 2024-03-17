MLB／培證英雄一壘手備妥日文想交流 但大谷吞2K來不了
迎戰大聯盟球星的機會難得，培證英雄隊也難掩興奮，一壘手崔周煥滿心期待在一壘等到大谷翔平到來，還準備要用日文恭喜他新婚愉快，可惜因大谷兩打席都吞下三振而無緣圓夢。
道奇隊備戰20、21日的首爾開幕系列賽，今天與英雄交手，36歲的崔周煥向南韓媒體提到，從小時候打棒球開始，從沒想過有一天可以和大聯盟選手對戰，更何況還是一支擁有許多超級球星的球隊，「真的完全想不到！」
道奇眾星雲集，但崔周煥最期待近距離交流的人不作第二人想，就是大谷翔平，「因為守一壘，如果他上壘，希望可以成功和他說到話。」為此也已想好可能的對話，「要說日文也可以，像是用日文恭喜他結婚。」
崔周煥期待的劇本無法上演，大谷此戰按照預定計畫只打兩打席，都遭到三振，並未站上一壘壘包。
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