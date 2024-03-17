快訊

墜6丈深山崖…2登山客三貂嶺遇難無呼吸心跳 消防救援搬運下山

結婚5個月閃離！韓初戀女神被下令「不准在外如廁」

MLB／培證英雄一壘手備妥日文想交流 但大谷吞2K來不了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平被三振出局。 美聯社
大谷翔平被三振出局。 美聯社

迎戰大聯盟球星的機會難得，培證英雄隊也難掩興奮，一壘手崔周煥滿心期待在一壘等到大谷翔平到來，還準備要用日文恭喜他新婚愉快，可惜因大谷兩打席都吞下三振而無緣圓夢。

道奇隊備戰20、21日的首爾開幕系列賽，今天與英雄交手，36歲的崔周煥向南韓媒體提到，從小時候打棒球開始，從沒想過有一天可以和大聯盟選手對戰，更何況還是一支擁有許多超級球星的球隊，「真的完全想不到！」

道奇眾星雲集，但崔周煥最期待近距離交流的人不作第二人想，就是大谷翔平，「因為守一壘，如果他上壘，希望可以成功和他說到話。」為此也已想好可能的對話，「要說日文也可以，像是用日文恭喜他結婚。」

崔周煥期待的劇本無法上演，大谷此戰按照預定計畫只打兩打席，都遭到三振，並未站上一壘壘包。

大聯盟 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷首爾熱身賽連吞2K 「英雄洋投該續約了吧！」

MLB／最時尚球員大谷翔平輸了 最多人選大都會林多

MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

MLB／期待對決達比修 大谷翔平感謝韓國球迷歡迎

相關新聞

MLB／體驗女孩應援文化 道奇教頭：讓我們全都興奮了

道奇隊今天在首爾熱身賽以14：3擊敗南韓職棒培證英雄隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）體驗韓風應援，大讚「讓我...

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的...

MLB／大谷首爾熱身賽連吞2K 「英雄洋投該續約了吧！」

道奇隊備戰首爾海外開幕戰，今天在高尺巨蛋迎戰南韓職棒培證英雄隊，大谷翔平按照預定計畫打兩打席，皆遭到三振，而許多南韓球迷...

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷

MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯

道奇隊開拔南韓首爾進行海外開幕戰，全隊最重要的人，或許不是MVP三連星任何一人，而是大谷翔平的翻譯水原一平，昨天在記者會...

MiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容不俗，響尾蛇官方X也分享他今天的練投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。