MiLB／林昱珉英文受訪證實2A開季 本季拚大聯盟先磨肢體語言

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容獲得好評，他也在賽後受訪證實今年將從2A開季，本季上大聯盟是目標，也自知肢體語言、情緒隱藏上必須做得更好，是自己接下來的進修課題。

大聯盟今年首度在春訓期間舉辦新秀對抗賽，林昱珉以響尾蛇農場排名最高的投手之姿與會，今天擔任先發投手，面對洛磯隊，先發2局被敲2安打、無失分，送出1次三振。

林昱珉此役共用23球、15球好球，直球最快92.4哩，搭配使用變速、滑球，現場觀察認為雖不是強力投球型的投手，但讓打者在打擊區感覺不舒服，也有極佳控球可以製造大量滾地球。

響尾蛇隊台灣左投林昱珉。圖取自響尾蛇官方X

林昱珉賽後受訪，儘管有翻譯在旁，但他試著自己用英文回應，他證實自己今年將從2A開季，希望在7月前可以晉升3A，進一步在今年升上大聯盟且站穩。

談到今天表現，林昱珉說感覺很好，「我在大聯盟春訓表現得不好，今天獲得機會證明自己，上場好好表現。」他指出此役差異在於更放鬆去投球，可以把球控在想要的位置、攻擊好球帶，「我知道自己不是球速快的投手，我還在強化伸卡球，也感覺確實有進步，今天可以把球控在自己想要的位置，球路也更會跑。」

響尾蛇在下放他時給予明確課題，林昱珉也透露教練和他說的話，「大聯盟打者都很有經驗，可以從肢體語言感受投手的情緒，而我的肢體語言還不夠沉穩，我不能讓打者感覺到我的沮喪，我必須展現更沉著的一面。」