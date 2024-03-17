快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

MiLB／林昱珉英文受訪證實2A開季 本季拚大聯盟先磨肢體語言

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣左投林昱珉受訪。圖截自影片
台灣左投林昱珉受訪。圖截自影片

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容獲得好評，他也在賽後受訪證實今年將從2A開季，本季上大聯盟是目標，也自知肢體語言、情緒隱藏上必須做得更好，是自己接下來的進修課題。

大聯盟今年首度在春訓期間舉辦新秀對抗賽，林昱珉以響尾蛇農場排名最高的投手之姿與會，今天擔任先發投手，面對洛磯隊，先發2局被敲2安打、無失分，送出1次三振。

林昱珉此役共用23球、15球好球，直球最快92.4哩，搭配使用變速、滑球，現場觀察認為雖不是強力投球型的投手，但讓打者在打擊區感覺不舒服，也有極佳控球可以製造大量滾地球。

響尾蛇隊台灣左投林昱珉。圖取自響尾蛇官方X
響尾蛇隊台灣左投林昱珉。圖取自響尾蛇官方X

林昱珉賽後受訪，儘管有翻譯在旁，但他試著自己用英文回應，他證實自己今年將從2A開季，希望在7月前可以晉升3A，進一步在今年升上大聯盟且站穩。

談到今天表現，林昱珉說感覺很好，「我在大聯盟春訓表現得不好，今天獲得機會證明自己，上場好好表現。」他指出此役差異在於更放鬆去投球，可以把球控在想要的位置、攻擊好球帶，「我知道自己不是球速快的投手，我還在強化伸卡球，也感覺確實有進步，今天可以把球控在自己想要的位置，球路也更會跑。」

響尾蛇在下放他時給予明確課題，林昱珉也透露教練和他說的話，「大聯盟打者都很有經驗，可以從肢體語言感受投手的情緒，而我的肢體語言還不夠沉穩，我不能讓打者感覺到我的沮喪，我必須展現更沉著的一面。」

大聯盟 林昱珉 響尾蛇

延伸閱讀

ＭiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

MiLB／林昱珉排響尾蛇農場第4 官網評：中段輪值潛力

MLB／林昱珉下放無緣大聯盟開季 響尾蛇教頭：不夠穩定

MLB／林昱珉初登板0.1局核爆5分 當地媒體形容「災難」

相關新聞

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的...

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷

MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯

道奇隊開拔南韓首爾進行海外開幕戰，全隊最重要的人，或許不是MVP三連星任何一人，而是大谷翔平的翻譯水原一平，昨天在記者會...

ＭiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容不俗，響尾蛇官方X也分享他今天的練投...

MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平隨隊抵韓國進行海外開幕戰，他表示對比賽十分期待，但也想要好好觀光一番，並...

MiLB／林昱珉英文受訪證實2A開季 本季拚大聯盟先磨肢體語言

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容獲得好評，他也在賽後受訪證實今年將從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。