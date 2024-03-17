MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯
道奇隊開拔南韓首爾進行海外開幕戰，全隊最重要的人，或許不是MVP三連星任何一人，而是大谷翔平的翻譯水原一平，昨天在記者會上展現「三刀流」，讓球迷絕讚這場記者會沒有他就辦不到。
道奇、教士隊將在20、21日在高尺巨蛋過招，兩隊都已抵達南韓備戰，道奇昨天的記者會安排三位MVP出席，分別是大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts)，同場列席的還有水原一平。
記者會聚集約100位美國、日本、南韓記者，現場為記者提供耳機有三語同步翻譯，但水原也在現場即席翻譯，在大谷發言的部分，水原負責將他的日文翻成英文，在貝茲、弗里曼回答提問後，也見兩人將目光轉向水原，而大谷見狀也笑笑示意水原翻譯，負責將兩人的英文翻成日文。
水原的表現掀起社群熱議，留言：「他真的太多功能了吧！」、「一平翻得比耳機同步翻譯還要更好」、「這場記者會沒有一平就不行」、「道奇在這趟旅行完全懂了一平的重要性」。
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