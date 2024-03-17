快訊

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

有助減少發炎、降低膽固醇 6種香料富含抗氧化劑有利心臟健康

MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的翻譯水原一平(左)持續展現翻譯「三刀流」實力。 美聯社
大谷翔平的翻譯水原一平(左)持續展現翻譯「三刀流」實力。 美聯社

道奇隊開拔南韓首爾進行海外開幕戰，全隊最重要的人，或許不是MVP三連星任何一人，而是大谷翔平的翻譯水原一平，昨天在記者會上展現「三刀流」，讓球迷絕讚這場記者會沒有他就辦不到。

道奇、教士隊將在20、21日在高尺巨蛋過招，兩隊都已抵達南韓備戰，道奇昨天的記者會安排三位MVP出席，分別是大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts)，同場列席的還有水原一平。

記者會聚集約100位美國、日本、南韓記者，現場為記者提供耳機有三語同步翻譯，但水原也在現場即席翻譯，在大谷發言的部分，水原負責將他的日文翻成英文，在貝茲、弗里曼回答提問後，也見兩人將目光轉向水原，而大谷見狀也笑笑示意水原翻譯，負責將兩人的英文翻成日文。

水原的表現掀起社群熱議，留言：「他真的太多功能了吧！」、「一平翻得比耳機同步翻譯還要更好」、「這場記者會沒有一平就不行」、「道奇在這趟旅行完全懂了一平的重要性」。

大谷翔平 貝茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

MLB／期待對決達比修 大谷翔平感謝韓國球迷歡迎

MLB／首次與妻旅行 大谷談結婚話題被隊友催：快說我想聽！

MLB／大谷翔平47秒快閃仁川機場 太太田中真美子緊隨其後

相關新聞

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的...

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷

MLB／首爾行少了他不行 3位MVP都靠水原一平「三刀流」翻譯

道奇隊開拔南韓首爾進行海外開幕戰，全隊最重要的人，或許不是MVP三連星任何一人，而是大谷翔平的翻譯水原一平，昨天在記者會...

ＭiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容不俗，響尾蛇官方X也分享他今天的練投...

MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平隨隊抵韓國進行海外開幕戰，他表示對比賽十分期待，但也想要好好觀光一番，並...

MLB／鄭宗哲返大聯盟出賽單場3上壘 但也1個play兩鍋粥

效力海盜隊的台灣小將鄭宗哲，已在日前被下放小聯盟2A，今天因海盜兵分兩路打熱身賽而返大聯盟支援，擔任先發游擊手、第七棒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。