MLB／首次與妻旅行 大谷談結婚話題被隊友催：快說我想聽！

道奇隊日籍球星大谷翔平昨與妻子田中真美子一同抵達南韓首爾，受到機場球迷熱烈歡迎，今天大聯盟海外賽賽前記者會被問到結婚話題，大谷翔平一度害羞，一旁隊友趁機鼓譟：「快說，我想聽。」

道奇隊3位MVP一起出席記者會，由左至右為大谷翔平、貝茲與弗里曼。 美聯社

在搭機前往南韓前，大谷翔平的一張登機照在社群媒體掀起巨浪，因為身旁的新婚妻子第一次公開亮相，而兩人隨後抵達仁川機場時一前一後的入境畫面，也被媒體牢牢捕捉。

今天舉行的賽前記者會上，大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）一同受訪，被問到帶著妻子一同來到南韓的想法，貝茲、弗里曼聽到提問時立刻笑出來，還拿起翻譯耳機說：「翔，趕快說！」、「跟我們說細節！」

Shohei Ohtani gets asked what part of his wife he likes the most and bursts out laughing with Mookie & Freddie 🤣



🎥: FNN News pic.twitter.com/fHawiwMakQ — Dodgers Nation (@DodgersNation) 2024年3月16日

大谷翔平忍不住笑出來，隨後也回答：「這是我們第一次一起到海外參加比賽，希望能夠度過美好的時光，留下美好的回憶。」

道奇官方攝影師也在IG上貼出大谷翔平與田中真美子在機艙中比肩而坐的照片，相偎相依十分親密，道奇總教練羅伯茲則透露，球隊飛行的過程非常順利，「我想大谷翔平大概睡了11個小時吧。」