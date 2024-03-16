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MLB／近5年首次沒柯爾的開幕戰 洋基推怪投柯特斯扛重擔

聯合新聞網／ 綜合報導
曾入選過明星賽的柯特斯將擔任洋基新賽季的開幕戰先發。 美聯社
曾入選過明星賽的柯特斯將擔任洋基新賽季的開幕戰先發。 美聯社

根據大聯盟官網報導，洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）今天宣布，由於塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）因手肘傷勢將缺席至少1個月，本季開幕戰將由明星左投柯特斯（Nestor Cortes）擔綱先發，這也是洋基近5年來首度不是由柯爾投開幕戰。

自從柯爾2019年季末以9年3.24億大約加盟洋基，過去4年他都是球隊當仁不讓的開幕戰先發人選，近期柯爾因手肘不適照MRI，確認要脫離陣線至少1到2個月，但好消息是能採取保守治療方式，無需面對會整季報銷的TJ手術

洋基開幕戰將作客太空人隊主場，因為柯爾的缺陣，開幕戰的任務落到左投柯特斯身上，曾於2022年入選明星賽的他，上季因傷勢問題僅出賽12場，留下5勝2敗，防禦率4.97的成績；今年春訓狀況並不突出，3場比賽防禦率高達8.10，第2戰則交給另一名明星左投洛登（Carlos Rodon）。

同時，柯特斯也是隊史第5位透過選秀入隊，「自產自用」的開幕戰先發，上一位已經可以追溯到1998年的派提特（Andy Pettitte），「這很特別，顯然球隊現在的處境並不理想，但當你被任命是開幕戰先發時會很高興、感覺很酷，這是可以放進履歷表的事。」

柯特斯也充滿感觸地說道：「我的職業生涯初期一直是起起落落的人，最多只能是五號先發，我曾入選過明星賽，但開幕戰先發對我而言是遙不可及的，我很感謝球隊信任我並提供這個機會。」

洋基先發輪值缺了柯爾後有大缺漏要補，制服組也持續尋求補強選項，曾經關注的希斯（Dylan Cease）已經被教士隊攔胡，目前球隊對曾投出無安打比賽的羅倫佐（Michael Lorenzen）有興趣，至於塞揚強投史奈爾（Blake Snell）則不在關注名單中。

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