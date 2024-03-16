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MLB／去年才投出完全比賽！海盜小聯盟約簽前洋基家暴勝投王
根據《MLB Trade Rumors》報導，海盜隊今天以附帶春訓邀請的小聯盟約網羅曾效力過洋基隊的赫曼（Domingo German）。目前海盜輪值並不穩定，除了王牌凱勒（Mitch Keller）外都沒人坐穩先發，赫曼預計將和岡薩雷斯（Marco Gonzales）、培瑞茲（Martin Perez）等老將爭取輪值空缺。
赫曼雖然成績並非頂級，但留下許多令人印象深刻的賽季，2019年橫空出世拿下18勝4敗，勝投數是全隊最多，超車隊內多位明星投手；去年更在洋基百年歷史中留名，他投出睽違10年的完全比賽，技驚四座，也是隊史第4場完全比賽。
然而，赫曼場外風波也從未停止，他在2020年因為家暴女友而被禁賽高達81場，去年季初則因為使用大聯盟禁止的外來物質遭禁賽10場；投出完全比賽後，赫曼不過一個多月又因為酗酒問題入院接受治療，被球隊放進限制名單中，提早結束賽季，季末被移出40人名單。
赫曼生涯拿下31勝28敗，防禦率為4.41，根據報導，赫曼如果能夠登上大聯盟，年薪將為125萬美元，海盜則握有2025年球團選擇權。
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