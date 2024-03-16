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MLB／史奈爾和終結者海德再續前緣？傳太空人展開熱烈追求

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾遲遲等不到理想大約，在市場上待價而沽。 路透社
史奈爾遲遲等不到理想大約，在市場上待價而沽。 路透社

距離大聯盟開季剩下不到兩個禮拜，國聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）仍遲遲找不到新工作，曾經開出5年1.5億美金合約的洋基隊如今也撤回報價，但根據大聯盟官網報導，去年國聯西區冠軍太空人隊扮演大黑馬，近期對史奈爾展開積極調查。

史奈爾這個冬天可謂有行無市，沒人願意給他3000萬均薪長約，雖然據傳天使對史奈爾有興趣，史奈爾對天使隊也有偏好，但天使總管梅納西（Perry Minasian）始終無法說服老闆莫雷諾（Art Moreno）打開荷包。

史奈爾今天在西雅圖投了場4局的模擬比賽，太空人、巨人等隊都派出球探到場觀察，且都對他的調整狀況給予好評，根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，太空人近日先發投手群遭逢傷病困擾，輪值冒出空缺，有很大的誘因網羅史奈爾。

太空人本季已經有麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、賈西亞（Luis García）兩人報銷，塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）因肩傷趕不上開季，另名先發人選尤奎迪（José Urquidy）今天也傳出手肘不適提前退場。

值得一提的是，前陣子太空人總管受訪時才表示「不急」：「我們有深度，沒有理由對此感到恐慌。」但如今狀況急轉直下，出現了補強先發的需求，布蘭柯（Ronel Blanco）會是球隊內的可能選項。

如果史奈爾最終加盟太空人，將跟上前隊友海德（Josh Hader）的腳步，這名明星終結者休賽季以破紀錄5年9500萬美元轉投休士頓，去年兩人曾在教士隊當過隊友。

史奈爾 太空人 老闆 西雅圖

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