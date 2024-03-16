快訊

波音747寫下航空奇蹟 華航貨機曾是超強金雞母

福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

MLB／提防「封鎖大谷的刺客」 日媒點名教士3左投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日媒點名松井裕樹、培洛塔（Wandy Peralta）、考斯葛洛夫（Tom Cosgrove）會是「封鎖大谷的刺客」。 美聯社、法新社
日媒點名松井裕樹、培洛塔（Wandy Peralta）、考斯葛洛夫（Tom Cosgrove）會是「封鎖大谷的刺客」。 美聯社、法新社

道奇隊與教士隊20日、21日將在南韓首爾舉行海外開幕戰，要在比賽後半段壓制大谷翔平，教士隊陣中有不少左投人選，日媒形容這些人是「封鎖大谷的刺客」，松井裕樹、培洛塔（Wandy Peralta）、考斯葛洛夫（Tom Cosgrove）都有可能。

「Sponichi Annex」分析教士隊可能安排作為封鎖大谷的人選，其中之一就是今年才剛加入教士隊的松井裕樹，松井裕樹表示：「作為日本人，很開心能夠參加在亞洲的開幕戰，我會把狀態好好調整上來。」

培洛塔則是今年從洋基隊轉戰教士隊，去年出賽63場，投54局只被揮出36支安打，飆出51次三振，拿下18中繼4救援、防禦率2.83，而生涯對戰大谷更是5打數僅被敲1安打，另有3次三振、1次四壞，多半是在關鍵時刻才被派上來應對大谷。

考斯葛洛夫是2017年教士隊選秀第12輪指名，27歲的他去年首次升上大聯盟，出賽54場繳出7中繼1救援、防禦率1.75的成績，51.1局投出44次三振，兩次對上大谷一次投出三振、一次讓大谷敲出內野飛球出局。

大谷翔平雖然對戰後兩者成績不理想，但報導中指出，相信大谷不會一直被壓制，很期待看到他拿出什麼樣的攻略去應對左投。

大谷翔平 教士 松井裕樹

延伸閱讀

MLB／大谷翔平人去樓空有好有壞 天使選手關心：還有壽司嗎

MLB／韓國空姐也瘋狂！大谷翔平偕妻入境首爾 更多影片釋出

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

MLB／大谷翔平47秒快閃仁川機場 太太田中真美子緊隨其後

相關新聞

MLB／大谷翔平人去樓空有好有壞 天使選手關心：還有壽司嗎

大谷翔平離開後，天使隊的春訓基地回歸寧靜，從職員到選手每位成員都感受到明顯差異，休息室不再塞滿記者，空間大到可以丟足球，...

MLB／道奇飛南韓彩蛋 大谷妻隨行亮相

日本電視台傳出提供百萬日圓獎金，希望能搶先採訪到大谷翔平妻子，不過大谷翔平自己先揭曉答案，在昨天道奇隊搭機前往南韓前一張...

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

大聯盟日籍球星大谷翔平昨天以合照公布，新婚妻子正是前日本女籃國手田中真美子，兩人結成連理的原因並未對外透露，不過從田中過...

MLB／才說狀況不錯就大爆走 藤浪晉太郎3四壞1觸身3暴投

大都會隊日籍投手藤浪晉太郎前天登板中繼1局三上三下，還自認狀況不錯，今天控球卻慘不忍睹，投出3次四壞保送、1次觸身球，外...

MLB／刺客來襲！大谷翔平小心 日媒點名教士3左投

道奇隊與教士隊20日、21日將在南韓首爾舉行海外開幕戰，要在比賽後半段壓制大谷翔平，教士隊陣中有不少左投人選，日媒形容這...

MLB／韓國空姐也瘋狂！大谷翔平偕妻入境首爾 更多影片釋出

MLB洛杉磯道奇隊球員今天下午抵達韓國，在日、韓擁有大批球迷的日籍球星大谷翔平一現身，隨即引發熱烈歡呼。許多球迷從凌晨起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。