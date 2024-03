MLB／韓國空姐也瘋狂！大谷翔平偕妻入境首爾 更多影片釋出

MLB洛杉磯道奇隊球員今天下午抵達韓國,在日、韓擁有大批球迷的日籍球星大谷翔平一現身,隨即引發熱烈歡呼。許多球迷從凌晨起就在機場守候,爭睹偶像風采。大谷新婚妻子這次也同行。

道奇隊選手團下午2時30分左右飛抵韓國仁川機場,除媒體外,也吸引大批球迷守候在入境大廳,甚至有許多人是從凌晨接完聖地牙哥教士選手入境後,就直接待在機場等候。

Shohei Ohtani mania in South Korea 🇰🇷



Love how even the stewardess and staffs are waiting for him



©️ napalmfilm pic.twitter.com/LOnPEvq863