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MLB／意外插曲！道奇抵南韓 總教練竟遭不明人士砸雞蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊總教練羅伯茲(右)。 美聯社
道奇隊總教練羅伯茲(右)。 美聯社

道奇教士隊將在南韓首爾進行大聯盟開幕戰，大谷翔平等球星今天抵達仁川國際機場，大谷老婆田中真美子更成為全場最大焦點。不過現場卻出現意外插曲，有位南韓民眾對道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）丟雞蛋，所幸沒砸到。

據《韓聯社》報導，有位不明人士向羅伯茲丟雞蛋，但沒有砸中，雞蛋掉落在地上，南韓警方與機場當局沒有抓到人。南韓網友們對此感到錯愕，「為什麼這樣做？」、「這太尷尬了」、「這是國家的恥辱」。

道奇隊在南韓人氣相當高，左投柳賢振曾效力道奇6季，2019年入選明星賽，季後更獲得國聯塞揚獎票選第2名，隔年轉戰藍鳥隊，今年則重返韓職韓華鷹隊。南韓傳奇投手朴贊浩也曾效力道奇9季，2001年代表道奇入選明星賽。

教士則有2名現役韓籍選手，金河成已效力教士3季，去年成為頂尖內野手，勝利貢獻值（WAR）5.8，高居全聯盟第13。投手高佑錫今年也和教士簽2年450萬美元合約。

道奇將在3月20日和21日與教士進行首爾海外開幕戰，首戰道奇推出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），教士則由日籍強投達比修有掛帥先發。第二戰道奇日籍強投山本由伸先發，對手是教士右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

教士 道奇

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