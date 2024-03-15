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MLB／大谷愛妻田中真美子跳舞萌畫面曝光 網讚素顏也可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
田中真美子(中)與隊友們跳舞。 截圖自影片畫面
田中真美子(中)與隊友們跳舞。 截圖自影片畫面

大谷翔平日前公布結婚消息，震驚全球棒球迷，他當時未公布女方身分。昨天他卻突然分享一張照片，前日本女籃選手田中真美子站在他身旁，被外界認為就是大谷妻子，許多網友也開始朝聖她的相關影片。

田中真美子過去打球的畫面今天吸引大批網友朝聖，影片中她接連命中底角三分球，網友們紛紛留言表示，「NBA開打了，但我在這邊看日本女籃精華」、「相當好看的投籃姿勢」、「他們的小孩會變成明星球員」。

田中真美子因外型甜美清秀，被封為「日本王祖賢」，她去年4月宣布退休，將個人IG帳號刪除，因此當時就有不少人推測她是大谷妻子。儘管她刪除社群，但在網路上還是留下一些有趣的影片，例如她和隊友們可愛跳舞的模樣就引發不少討論。

另外，她以前受訪的影片也被網友挖出，素顏的害羞模樣，讓許多人直呼相當可愛，大讚她和大谷是登對的夫妻。

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