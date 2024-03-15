MLB／今永昇太4.1局9K3戰19K 球迷讚：比山本好

小熊隊日籍投手今永昇太今天再展K功，面對運動家隊先發4.1局投出9次三振，熱身賽9.2局已經累積19K，被看好成為爭奪三振王的人選，甚至有球迷說：「比山本（由伸）更好。」

小熊今天在熱身賽以3：1擊敗運動家隊，日本投打雙雄都有好表現，今永昇太4.1局沒有掉分，被敲3支安打，9次三振沒有保送，防禦率下降到4.66；鈴木誠也則是3打數2安打都是二壘打，有1分打點，打擊率來到3成64。

今永昇太以連2K開啟今天的比賽，且開賽連續解決7人次才被敲安，4局上則是單局3K中間夾著1安，而5局上三振後被敲出安打，隨後退場休息，留下的跑者最後因雙殺解圍。

今永昇太投了70球，今天最快球速95哩是今年來到美國後最快，他表示，今天能夠冷靜得投出自己想要的速球是一件好事，「要說的話，希望用球數可以再精簡一點，把沒做到的下次做好，這樣一點點累積成功經驗，對球員來說很重要。」

鈴木誠也表現不遜色，1局下就敲出左外野二壘打，打回全隊第1分，也成為最後的勝利打點，3局下則是中外野飛球遭接殺，5局下再敲出二壘打，春訓目前22打數8安打。

今永昇太的驚人表現，在Cubs Zone的X（舊稱推特）上獲得迴響，有球迷認為，他有機會挑戰伍德（Kerry Wood）的單場20K紀錄，有球迷說，他的表現比道奇隊的山本由伸更好。