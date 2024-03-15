MLB／大谷翔平妻和母親撞臉了？日媒熱議：男人的理想型長得像母親

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聯合新聞網／ 綜合報導
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷IG
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷IG

MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平為接下來的海外開幕戰，搭機前往韓國首爾，臨行前，他在IG限時動態貼出行前合影，緊靠在身邊的就是愛妻田中真美子。消息證實後，有日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚

網友在X平台上表示，大谷翔平的妻子揭曉，田中真美子看起來像大谷的母親。日媒並稱，消息曝光後，很多人似乎對田中真美子的表情有點眼熟，有人在X平台翻出大谷的母親與年幼的大谷合影，發現兩人均是及肩直髮、中性的特質，且眉眼和神韻都十分相似。

網友說：「老婆的氣質和媽差不多」、「非常相似」、「我以為這是我在什麼地方見過的一張臉？深信不疑」、「男人會選擇長得像他們母親的人，不是嗎？」、「男人的理想女人長得像他的母親嗎？」、「男人會被那些與母親的氣質有些相似的人吸引」、「非常好，兩人都沒有任何多餘的裝飾」。

大谷翔平 結婚

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