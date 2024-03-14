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MLB／紅襪二壘手是誰？林子偉前隊友答對後加碼「台灣髒話」

聯合新聞網／ 綜合報導
林子偉。 美聯社
林子偉。 美聯社

現效力水手隊的內野手查維斯（Michael Chavis）生涯從紅襪隊起步，他近日受訪時被問到首登大聯盟的時光，他記得當天先發名單所有球員，但忘記我國好手林子偉，經主持人提醒後，才想到是林子偉，他接著示範台灣髒話怎麼說，引發網友熱議。

查維斯2019年登上大聯盟，初登場是4月20日對決光芒，他最近接受棒球頻道「Bat Boys」訪問，被問到當天的先發打線，他表示自己代打捕手里昂（Sandy Leon），指定打擊是馬丁尼茲（J.D. Martinez）、右外野手貝茲（Mookie Betts）、左外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）、中外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、三壘手狄佛斯（Rafael Devers）、一壘的莫伊蘭（Mitch Moreland），但忘記二壘手是誰。

主持人提示「紅襪傳奇」，查維斯回答：「派卓亞（Dustin Pedroia）？不可能！」主持人再提示，「不是美國人，也不是拉丁美洲選手」。查維斯問，「是台灣人嗎？林子偉！對他致敬！他是我兄弟！」

查維斯隨後還問主持人：「我能罵一句台灣髒話嗎？」接著發出類似「靠」的音，他立刻補上道歉。這段影片引發許多球迷討論，林子偉也發IG限時動態轉發。

林子偉 紅襪

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