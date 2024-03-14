MLB／確認過大谷笑容 栗山英樹掛保證：季末會嚇大家一跳

道奇隊準備前往南韓備戰海外開幕戰，大谷翔平今天最後一次在熱身賽出賽，賽前與恩師栗山英樹相見歡，栗山英樹說：「他看起來很開心，這樣的話就會有好表現。」

栗山英樹在擔任日職火腿隊總教練時，協助大谷翔平成為投打二刀流的史上罕見人物，去年世界棒球經典賽兩人再次攜手合作，栗山英樹以火腿CBO（首席棒球總管）身分赴美視察，今天是經典賽後兩人再次相遇。

大谷翔平在與栗山英樹的簡短交談中露出笑容，栗山英樹說：「跟他有很多想說的，但時間不多，所以就簡單聊聊，只要他保持健康，自然會有好成績。」

栗山英樹也很開心確認到，大谷翔平依舊是抱持開心的心情在打球，「道奇的藍色很適合他，感覺他真的很享受，整個球團都為他創造出好的環境，所以從他的表情看來，今年還是會有好的成績。雖然大家都說手肘手術後很難說，但我會持續關注他，相信他會有好的成績，在球季結束的時候讓大家嚇一跳。」

道奇今天對水手隊之戰，大谷翔平雖然首打席敲出深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，最終是3打數無安打，吞下2K，在熱身賽以打擊率5成整的成績作收，累積2轟。

栗山英樹這次美國行曾造訪藍鳥隊、遊騎兵隊，也擔任光芒隊客座教練，今天則是到道奇參觀，他表示，這次來訪是希望了解職業棒球的發展，在回到日本前好好的交流、吸收。