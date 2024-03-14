聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／確認過大谷笑容 栗山英樹掛保證：季末會嚇大家一跳
道奇隊準備前往南韓備戰海外開幕戰，大谷翔平今天最後一次在熱身賽出賽，賽前與恩師栗山英樹相見歡，栗山英樹說：「他看起來很開心，這樣的話就會有好表現。」
栗山英樹在擔任日職火腿隊總教練時，協助大谷翔平成為投打二刀流的史上罕見人物，去年世界棒球經典賽兩人再次攜手合作，栗山英樹以火腿CBO（首席棒球總管）身分赴美視察，今天是經典賽後兩人再次相遇。
大谷翔平在與栗山英樹的簡短交談中露出笑容，栗山英樹說：「跟他有很多想說的，但時間不多，所以就簡單聊聊，只要他保持健康，自然會有好成績。」
栗山英樹也很開心確認到，大谷翔平依舊是抱持開心的心情在打球，「道奇的藍色很適合他，感覺他真的很享受，整個球團都為他創造出好的環境，所以從他的表情看來，今年還是會有好的成績。雖然大家都說手肘手術後很難說，但我會持續關注他，相信他會有好的成績，在球季結束的時候讓大家嚇一跳。」
道奇今天對水手隊之戰，大谷翔平雖然首打席敲出深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，最終是3打數無安打，吞下2K，在熱身賽以打擊率5成整的成績作收，累積2轟。
栗山英樹這次美國行曾造訪藍鳥隊、遊騎兵隊，也擔任光芒隊客座教練，今天則是到道奇參觀，他表示，這次來訪是希望了解職業棒球的發展，在回到日本前好好的交流、吸收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言