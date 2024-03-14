MLB／洋基想要的投手被攔胡 教士交易換到白襪王牌
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）右手肘不適，球團一度向白襪隊探詢希斯（Dylan Cease）的交易價碼，不過今天交易案結果，是由教士隊「攔胡」，以4名球員向白襪換到希斯。
根據大聯盟官網報導，教士付出的代價不小，不僅送出去年拿下22次中繼的投手威爾森（Steven Wilson），另外3名小聯盟球員都是自家農場前10名的好手，包含第5名索普（Drew Thorpe）、第7名薩瓦拉（Samuel Zavala）、第8名伊利亞提（Jairo Iriarte）。
希斯去年球季雖然是7勝9敗、防禦率4.58的成績，不過連續三年都先發超過30場、投球局數165局以上，穩定的表現仍獲青睞，再加上三振功力依舊，去年177局投出214K，加上今年年薪才800萬美元，最快要到2026年才會成為自由球員，讓他有這個價值。
教士加上希斯後，先發輪值更加完整，還有達比修有、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、金恩（Michael King）以及布里托（Jhony Brito），其中金恩、布里托去年都還是洋基成員。
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