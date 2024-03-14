聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平告別亞歷桑納 就算3支0仍被道奇官網關愛
大聯盟新球季進入倒數階段，道奇、教士隊將於20日在南韓首爾對決，進行海外開幕戰，兩隊今天打完亞歷桑納州仙人掌聯盟熱身賽後，就要準備展開遠東之旅，道奇大谷翔平無疑是最受矚目的巨星。
道奇今天在主場1：8不敵水手隊，熱身賽13勝5敗仍在仙人掌聯盟排名第1，教士12：11擊敗運動家隊，戰績9勝9敗，接下來就是首爾系列賽真槍實彈對決，教士20日首戰派出達比修有登板先發，道奇隔天山本由伸壓陣。
大谷和道奇簽下10年7億美元天價合約後，一舉一動都受關注，今天就算3次打數掛零、吞下兩次三振，道奇官網也要提一下他的表現，強調他擔任2棒指定打擊，和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成前3棒，3支0、2K，還有一次右外野深遠飛球出局。
官網特別強調，這是大谷「在亞歷桑納州熱身賽最後一擊」，因為道奇20、21日打完南韓系列賽後，25到27日將在道奇球場、天使隊主場進行最後3場熱身賽，對手都是天使，29日就要在道奇球迎戰紅雀隊，進行本土開幕戰。
大谷今天中斷熱身賽連3場安打紀錄，但春訓維持高水準，出賽8場合計22打數11支安打，包括兩支全壘打，攻下9分打點，吞下7次三振、被保送4次，打擊率剛好5成。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「春訓過得很快，一想到我們在亞利桑納州度過最後一晚，真是太瘋狂了，很期待去南韓。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言