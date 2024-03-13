MLB／被魔術逗得樂開懷 大谷翔平燦笑表情包再+1

大聯盟官方今天釋出一段影片，魔術師萊芬哲（Shlomo Levinger）前往道奇隊休息室表演，並邀請大谷翔平當嘉賓，他用不可思議的手法秀出大谷選中的「方塊7」，讓大谷燦笑直喊：「不可能！」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）邀請萊芬哲到球隊休息室帶來表演，他為大谷表演一段撲克牌魔術，他請大谷從一副牌中選擇數字和花色，大谷選「方塊7」。

萊芬哲接著開始變魔術，連續開出4張Ace，再將撲克牌轉向背面，上面寫著4個英文字「THE」、「SEVEN」、「OF」、「DIAMONDS」。大谷翔平感到震驚，笑得像個孩子似地直呼，「哇！不可能！」

兩人隨後也擁抱致意，萊芬哲聊天時透露自己曾向楚奧特（Mike Trout）表演過，他還表示不能教大谷，因為怕工作被搶走。