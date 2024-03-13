MLB／教士大物春訓好表現換得首爾機票 挑戰小葛瑞菲神紀錄

教士隊農場第2號、百大第12名的大物新秀梅里爾（Jackson Merrill）春訓表現火燙，今天更砲轟響尾蛇隊王牌賈倫（Zac Gallen），超齡表現讓總教練席爾特（Mike Shildt）心癢癢，賽後宣布他將從大聯盟開季，有機會成為球隊的開幕戰先發中外野手，若成真將是比肩名人堂傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的罕見紀錄。

梅里爾生涯從沒打過2A以上層級的賽事，去年高階1A和2A合計敲出15轟、15盜壘，攻擊指數為.770，不過梅里爾在春訓用成績好好自我介紹了一番，目前累積35個打數12支安打，外帶2轟6打點，2發全壘打的苦主都是去年待在大聯盟的投手，絲毫不見生澀。

賽後主帥席爾特沒有明確表示梅里爾是否將在新賽季打線有一席之地，僅回覆道：「梅里爾要去韓國。」後續補充：「他靠自己努力拿到機票，飛機起飛後的一切都是他應得的。」

目前教士的內野人滿為患，先發二游早早確定是金河成及波賈茲（Xander Bogaerts），小聯盟主守游擊的梅里爾看起來並沒有生存空間，移往外野的機率顯然更大，若他以先發中外野手的身分在開幕戰亮相，將是過去50年來，第3位在21歲以前擔任開幕戰先發中外野手的球員，前2位分別是小葛瑞菲和瓊斯（Andruw Jones）。

自從去年冬天教士交易走了過去4年的中外野手葛利桑（Trent Grisham）後，這個位置的選項並不多，梅里爾初登大聯盟有望獲得不少發揮空間，談到將飛越半個地球迎來大聯盟首秀，他說：「這個春天我進展順利，在過去幾年內我取得長足進步，而我特別認為球隊已經準備好了，每個人都準備好迎來整年的例行賽。」