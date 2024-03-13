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MLB／急了！王牌柯爾恐缺席開幕戰 洋基再詢價白襪強投希斯

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基再度詢價白襪王牌希斯。 美聯社
洋基再度詢價白襪王牌希斯。 美聯社

洋基隊近期傳出壞消息，塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）的右手肘不適，MRI結果尚未出爐，但有高機率將趕不上2個禮拜後的開幕戰，讓本就起伏不定的輪值雪上加霜，球團只能趕緊尋求開幕戰備案。根據大聯盟官網報導指出，洋基再度向白襪探詢王牌希斯（Dylan Cease）的交易價碼。

洋基主帥布恩（Aaron Boone）表示，柯爾在兩場先發之間的恢復狀況稍有異常，體感像是球季中單場投100球後的狀態，目前球隊尚未對外更新MRI的報告，布恩則說柯爾將接受更多的檢查，還沒辦法提出太多的預測，「可能還需要幾天時間，大夥才能對此進行權衡。」

洋基王牌柯爾驚傳手肘不適，開幕戰前回歸機率低。 美聯社
洋基王牌柯爾驚傳手肘不適，開幕戰前回歸機率低。 美聯社

無論結果如何，柯爾已不太可能趕上開幕戰，他原定將連續第5個賽季擔任洋基開幕戰先發投手，如今這項紀錄恐被終止。柯爾的職業生涯一直以健康聞名，已經連續6個完整賽季投滿30場比賽、180局，唯一一次出問題是在2016年，當時他因右肘後部發炎進入了60天傷病名單。

洋基輪值除了柯爾外，僅有施密特（Clarke Schmidt）上季先發超過20場，且整個輪值沒有其他人防禦率低於4，洛登（Carlos Rodon）、柯特斯（Nestor Cortes）兩位前明星左投能否復活還有待觀察，讓球隊再次盯上了上季7勝9敗，防禦率4.58的白襪強投希斯。

大聯盟官網報導指出，洋基和白襪已就希斯重啟交易談判，不過兩隊的態度都沒特別積極，洋基也不打算將陣中百大新秀之一的瓊斯（Spencer Jones）放入交易包裹。不過除了洋基外，衛冕軍遊騎兵隊也曾傳出對希斯有興趣。

柯爾 洋基

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