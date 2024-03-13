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MLB／葛拉斯諾5.1局8K好投 大谷說到做到「為他開轟」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊新同學葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天在春訓熱身賽繳出5.1局8K的亮麗成績單。 路透
道奇隊新同學葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天在春訓熱身賽繳出5.1局8K的亮麗成績單。 路透

道奇隊新同學葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天在春訓熱身賽繳出5.1局8K的亮麗成績單，為當初招募葛拉斯諾出力的大谷翔平也說到做到「為他打全壘打」，敲出春訓第2轟，日本網友驚呼：「這是漫畫情節嗎？」

葛拉斯諾在休賽季從光芒隊交易至道奇隊，並簽下5年1.35億美元延長合約（約新台幣42.7億），表現備受期待，也預定擔任3月20日南韓首爾海外開幕戰首戰先發。

今天是葛拉斯諾春訓第三次登板，面對巨人隊先發5.1局，沒有被敲出安打，還投出8次三振，沒有掉分，拿下熱身賽首勝，防禦率也下修到0.90。

道奇隊友也給予滿滿支援，5局下史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩支兩分砲取得領先，6局下大谷翔平也補上一發兩分砲，全場更是敲出3安打。

當初葛拉斯諾決定來道奇並簽下延長合約，大谷推了一把，他在招募影片中說自己希望葛拉斯諾能來道奇，也想為他打全壘打，並共組投手陣容。

大谷翔平的承諾今天已經實現一半，日本球迷紛紛說「說到做到，太帥了吧！」、「言而有信的男人」、「這劇本也寫得太好」。不過大谷翔平在葛拉斯諾3月1日先發時並未開轟，當時3打席敲出1安，另兩次都被保送，揮棒機會也不多。

大谷翔平 道奇

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