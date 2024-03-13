MLB／日電視台祭百萬拚「採訪大谷翔平老婆」 男星痛批：真無聊
日籍大聯盟球星大谷翔平日前宣布結婚訊息，不過至今尚未透露老婆的真實身分，引發各界的好奇。許多日本媒體趁著熱度，爭相報導、猜測大谷可能的結婚人選等等，此舉讓日本藝人GACKT看不下去，提出強烈批判。
根據日本媒體「東京體育」報導，就在大谷翔平結婚後，許多日本的電視台都渴望能夠採訪到大谷夫人，甚至傳出如果能夠實現這個企劃，相關人員就能得到電視台的額外賞金，金額不會低於100萬日圓（約相當於新台幣21萬3,522元）。
曾出演過NHK大河劇「風林火山」、電影「飛翔吧！埼玉」的日本男星GACKT在個人「X」引用相關報導，痛批「打從心裡覺得無聊」，直言「現在的大眾傳媒一點美學都沒有，以前節目製作者為了美學拚命做節目。如果讓人覺得只要為了數字、為了錢，怎麼搞都可以的話，那一切都完蛋了。電視越來越不行了。」
心の底からくだらない。— GACKT (@GACKT) March 12, 2024
今のマスコミには美学が無い。
昔は番組のプロデューサーは美学を持って必死に作ってた。
数字になる、金になるなら何をしても良いと思っているのが見てる方に伝わったら終わりだ。
どんどんテレビがダメになる。https://t.co/051BZyPzz1
GACKT的意見引發網友共鳴，認為「完全就是只顧數字，跟某週刊一樣」、「不要破壞人家的幸福」、「名人結婚本人不想公開，卻硬要找出對象是誰，這點真的很討厭」、「為了取得收視率獲得贊助，把隱私和人身放在次要」、「搞得像是懸賞人頭一樣」、「幾年前就把電視丟掉了，沒電視也沒差」。
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