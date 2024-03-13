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MLB／日電視台祭百萬拚「採訪大谷翔平老婆」 男星痛批：真無聊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平宣布結婚後，傳出日本電視台祭出百萬賞金，想採訪到他未曝光的妻子。 美聯社
大谷翔平宣布結婚後，傳出日本電視台祭出百萬賞金，想採訪到他未曝光的妻子。 美聯社

日籍大聯盟球星大谷翔平日前宣布結婚訊息，不過至今尚未透露老婆的真實身分，引發各界的好奇。許多日本媒體趁著熱度，爭相報導、猜測大谷可能的結婚人選等等，此舉讓日本藝人GACKT看不下去，提出強烈批判。

根據日本媒體「東京體育」報導，就在大谷翔平結婚後，許多日本的電視台都渴望能夠採訪到大谷夫人，甚至傳出如果能夠實現這個企劃，相關人員就能得到電視台的額外賞金，金額不會低於100萬日圓（約相當於新台幣21萬3,522元）。

曾出演過NHK大河劇「風林火山」、電影「飛翔吧！埼玉」的日本男星GACKT在個人「X」引用相關報導，痛批「打從心裡覺得無聊」，直言「現在的大眾傳媒一點美學都沒有，以前節目製作者為了美學拚命做節目。如果讓人覺得只要為了數字、為了錢，怎麼搞都可以的話，那一切都完蛋了。電視越來越不行了。」

GACKT的意見引發網友共鳴，認為「完全就是只顧數字，跟某週刊一樣」、「不要破壞人家的幸福」、「名人結婚本人不想公開，卻硬要找出對象是誰，這點真的很討厭」、「為了取得收視率獲得贊助，把隱私和人身放在次要」、「搞得像是懸賞人頭一樣」、「幾年前就把電視丟掉了，沒電視也沒差」。

大谷翔平 日本 隱私

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