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MLB／球員打贏仲裁卻遭釋出反而虧錢 經紀人批巨人嘲弄制度

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人隊內野手戴維斯打贏薪資仲裁卻被釋出，反而大虧580萬美元。 法新社
巨人隊內野手戴維斯打贏薪資仲裁卻被釋出，反而大虧580萬美元。 法新社

無情舊金山！巨人隊內野手戴維斯（J.D. Davis）上個月打贏薪資仲裁官司，本季薪水從655萬美元提升至690萬美元，沒想到近期球隊意外將他釋出，並給他110萬美元解約金，戴維斯等同變相虧了580萬美元，經紀人漢納佛德則在受訪時曝光議約內幕，指出巨人太晚才開始談約。

戴維斯上季出賽144場，敲出18轟、69打點，攻擊指數在全隊滿規定打席的打者中排名第2，今年在春訓也有4成打擊率、2轟、6打點好表現，沒想到近期球隊將他放入讓渡名單，由於其餘29隊沒有打算承接合約，經過讓渡手續後戴維斯遭到釋出，在開季前2個禮拜必須尋覓新球隊，前東家大都會隊是可能下家。

經紀人漢納佛德（Matt Hannaford）表示，巨人球團太晚才提出報價，即便如此戴維斯仍願意接受該價碼，不過巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）引用球隊政策，指出一旦有數字的交換就不會進行和解，「這很糟糕，截止日當天很多球員都在議約，很難反映球員的真實價值。」

這項舉動也在球界引發譁然，另一名不具名經紀人則提到，巨人整個休賽季對戴維斯的想法都顯而易見，因為球團始終和明星三壘手查普曼（Matt Chapman）的名字連結在一起，雙方應該更早提出意見交換，「沒人能從這事件中獲益，巨人隊沒有，經紀人也沒有，你有一個打贏仲裁的球員，而他正在找工作？所有人都在談論此事。」

另一名經紀人也指出，其餘29支球隊沒在讓渡階段撿走戴維斯並不是因為沒意願，而是知道可以等釋出後再用更低的價碼簽下戴維斯，同時也認為巨人開了先例，未來可能有更多球隊會這麼做，「這對整個仲裁過程像是種玩弄，甚麼樣的球員會願意加入這樣冷酷無情的組織？」

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