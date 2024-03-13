MLB／舒華上大聯盟！女團Aespa、(G)I-DLE獲邀海外開幕戰嘉賓

大聯盟下週將迎來史上第9次的海外開幕戰，由道奇隊迎戰教士隊，兩隊合計高達6位亞洲球星，加上僅1萬6000個座位，引發空前搶票潮，而此次首爾系列賽韓國獨家轉播單位Coupang Play再加碼公布震撼彈，韓國大勢女團Aespa、(G)I-DLE將分別在兩戰賽前擔任開場表演嘉賓，令搶不到票的球迷直呼羨慕。

首戰由Aespa帶來開場表演，有著「人間 AI 女團」美譽的Aespa四位團員分別是Karina、Winter、寧寧和Giselle，2020年以首張單曲《Black Mamba》出道，該曲當時創下韓國團體出道MV首日最高觀看次數，短短3年就坐擁多首點閱率破億金曲，今年初也曾來台灣參加科技公司尾牙。

第二天的開場嘉賓(G)I-DLE於2018年出道，團員為小娟、薇娟、舒華、雨琦和Minnie。去年則憑新曲《Queencard》席捲全網路，超洗腦歌詞及曲風通殺各大音源榜排名冠軍，該曲Youtube點閱數也突破3億，台灣成員同時也是門面擔當的葉舒華也成為TWICE周子瑜之後，最為知名的韓團台灣籍團員。

上一次大聯盟舉辦海外開幕戰是2019年在東京，登場兩隊分別是運動家隊和水手隊，道奇繼2018年後首度參與海外賽事，和同區勁旅教士一樣兼具實力和人氣，兩隊陣中的亞洲球星包括大谷翔平、山本由伸、達比修有、金河成、松井裕樹、高祐錫等人，其中山本和達比修皆在這系列戰擔綱先發，同時也是大谷轉戰道奇後首戰，可謂場內外都話題滿滿。