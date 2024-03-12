MLB／首爾行前先挑戰南韓零食 吃貨山本由伸最愛脆麵

首爾開幕系列賽即將在下周登場，隨著今天兩戰先發投手公布，熱度持續加溫，道奇隊今天釋出選手嘗試南韓零食的影片，山本由伸吃貨上線，試吃一輪後挑選脆麵是第一名好吃。

在這支影片中現身的選手包括山本由伸、米勒（Bobby Miller）、葛洛夫（Michael Grove）、格瑞特洛（Brusdar Graterol），球團準備7種南韓零食讓他們逐一嘗試，再選出最喜歡的。

山本在影片中對辣有些棘手，看到辣炒年糕餅乾就已經覺得不妙，一吃下只見他瞳孔地震、討水喝。其他3名選手的第一反應都是甜，聽聞球團人員介紹這款餅乾有一點辣，米勒說：「只是看起來辣，一點都不辣。」格瑞特洛則在聽完說明後改口「是有點辣啦！」越說越心虛讓現場都笑出聲來。

後續嘗試的餅乾口味還包括香蕉、蝦條、烤肉、肉桂、花生、巧克力等，山本由伸挑選脆麵為第一名。