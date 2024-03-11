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MLB／亞洲投手落難日！菊池雄星挨兩轟、另外3人都吞敗投

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社

今天堪稱亞洲投手落難日，包含藍鳥隊菊池雄星、光芒隊上澤直之、大都會隊藤浪晉太郎及教士隊高佑錫都被打爆。

菊池雄星面對金鶯隊，首局先被桑坦德（Anthony Santander）敲陽春砲，又遭金鶯超級新人哈勒戴（Jackson Holliday）夯滿貫砲，第2局因保送和安打再失1分，總計主投2.1局被敲7安失6分，春訓防禦率升到12.46。

光芒對上紅襪，上澤直之5局下登板，一上場就被大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）轟陽春砲。6局下開局先丟2個保送，解決一人後又保送，形成滿壘，隨後被敲滾地球失掉第2分。光芒換賈西亞（Carlos Garcia）接替投球，結果達爾貝克（Bobby Dalbec）擊出逆轉三分砲，上澤吞下敗投，總計主投1.2局失5分，防禦率升到20.65。

藤浪晉太郎3天內2度登板，8局平手時登板，總計只投0.2局，被敲3安打失2分，最終承擔敗投。他今天最快球速為97英里（約156公里），防禦率上升至5.40。

南韓投手高佑錫表現同樣慘烈，他在6局下教士4：0領先天使隊時登板，先被楚奧特（Mike Trout）擊出三壘安打，隨後又接連被希克斯（Aaron Hicks）和瓦德（Taylor Ward）敲安，接著被朱力（Brandon Drury）轟兩分砲。高佑錫總計主投1.1局失5分，防禦率16.20，承擔敗投。

菊池雄星 藤浪

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