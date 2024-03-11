MLB／收了保時捷再收球鞋 凱利：大谷就是我的贊助商

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）因為將17號背號出讓大谷翔平，老婆獲得一台保時捷作為回禮，大谷的大方還不僅於此，凱利透露自己與贊助商的合約到期，現在所穿的鞋子正是大谷給的New Balance，他笑答：「我現在的贊助商就是大谷翔平」。

凱利接受節目訪談時，開頭提到：「我有了新的球鞋合約」，進一步談下去揭露大谷的大方，「大谷給了我老婆一台保時捷，而我和Adidas的合約已經結束，現在大谷讓我穿他的New Balance，所以我現在算是New Balance的人，大谷就是我的贊助商，最棒的是我們鞋碼一樣。」

同時也熱愛籃球的凱利還許願，「或許有一天，他會在我置物櫃留一雙籃球鞋，在鞋盒寫上『From SHO』。」

大谷翔平善行不斷，除了凱利夫婦受惠外，去年經典賽時也曾大方贈送日本隊隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）名錶，今年捐出6萬個手套給日本小學，以及聯手教育機構，由大谷出資贊助每年100名學生留學。