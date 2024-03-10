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MLB／紀念鳥山明…大谷上壘動作類「合體術」 教練改命名DBZ

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平和隊友施展「合體術」。圖截自X影片
大谷翔平和隊友施展「合體術」。圖截自X影片

「七龍珠」作者、日本漫畫家鳥山明日前過世，享壽68歲，昨天消息曝光，各界緬懷，大谷翔平也被直擊賽前在休息區做出「合體術」動作。與他「融合」的道奇隊助理體能教練史密斯（Travis Smith）正是七龍珠粉絲，也說要將這個動作命名為「DBZ」，用「七龍珠Z」的縮寫來紀念鳥山明。

大谷在先前的熱身賽多次展示過新的上壘動作，上壘後雙手舉起、搖一下屁股，也有與一壘指導教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）頭碰頭的動作。

赫南德茲（Kike Hernandez）原本被認為是這個上壘動作的原創者，他澄清其實是來自大谷自己的想法，「無論是在伸展時、在重訓時，大家都會做這個動作，然後大家就想將它變成新的慶祝儀式。這是翔平想出來的。這是他的主意，我只是贊成隊友的提議。」

這個動作的原本名稱是「Hip Rock」，麥卡洛夫透露，貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）也都有各自的上壘慶祝動作，因此有和大谷說何不也來想一個，「但抱歉的是他必須彎著腰，有點好笑。」麥卡洛夫身高178公分，與193公分的大谷有段落差。

多家日本媒體今天以大篇幅報導大谷這個上壘動作，覺得與七龍珠的「合體術」有幾分神似，昨天賽前也被捕捉到，大谷與史密斯在休息區一起彎著身子、食指相碰。

昨天賽後大谷並未受訪，因此無法得知當時是否已經知道鳥山明過世消息。史密斯正是七龍珠的粉絲，最喜歡的角色是孫悟空，他坦言這個上壘動作的由來其實和七龍珠無關，昨天知道作者鳥山明去世後，史密斯說：「他過世了，對吧？我想把這動作命名為『DBZ』。」

大谷翔平 貝茲 赫南德茲

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