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MLB／誰搭大谷熱成日本新男神？道奇兩位「飄髮哥」被點名

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(中)的光環效應驚人。 美聯社
大谷翔平(中)的光環效應驚人。 美聯社

大谷翔平投奔道奇陣營一併帶來的記者、鏡頭數量蔚為奇觀，一舉一動都可能掀起熱議，甚至成為日本民眾話題，誰最有機會將人氣擴展海外，成為日本球迷心中的新「男神」？兩位「飄髮哥」葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和奧特曼（James Outman）呼聲都頗高。

大谷效力天使隊時期，曾稱呼隊友韋德（Tyler Wade）為「ikemen」，日文為「美男」的意思，他向媒體解釋日本球迷就是這樣稱呼他；媒體也開始好奇，接下來在道奇陣中將是誰成為女心掠奪者。

孟西（Max Muncy）説：「我們休息室整體顏值不差，但我應該不是前段班啦！」隊友K．赫南德茲（Kiké Hernández）無情回應：「絕對不是孟西」。

「飄髮哥」葛拉斯諾。 法新社
「飄髮哥」葛拉斯諾。 法新社

葛拉斯諾、奧特曼都被認為擁有演員般的外貌，最多次被點名，K．赫南德茲就說葛拉斯諾又高又帥，根本是「性感男神」。被問到開拓日本市場的想法，奧特曼表示以想紅為目標似乎不是個好想法，但如果可以出演日本糖果廣告應該會滿有趣；葛拉斯諾則說壽司是他喜歡的食物之一，如果可以朝日式料理方面開拓商機好像不錯。

談到接下來誰將在日本球迷間獲得人氣，總教練羅伯茲（Dave Roberts）將票投給K．赫南德茲，「他會找到方法常出現在大谷身邊。」奧特曼認為是目前已與大谷打得火熱的T．赫南德茲（Teoscar Hernández），「他們總是待在一起，他教大谷西班牙文，大谷教他日文。」

投手葛洛夫（Michael Grove）笑說，「我試著要出現在大谷照片裡的背景，但現在還沒成功，因為我們行程不一樣。」他說自己還在考慮在鏡頭前用日文開玩笑，「但我還沒想到要講什麼，所以現在就先笑就對了。」

孟西 赫南德茲 道奇

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