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MLB／看好接班「神之右手」 紅襪長約提前綁農場大物

聯合新聞網／ 綜合報導
貝約被看好是紅襪新賽季的王牌投手。 美聯社
貝約被看好是紅襪新賽季的王牌投手。 美聯社

根據大聯盟官網報導，紅襪已經和陣中年輕投手貝約（Brayan Bello）達成提前續約共識，合約總值將為6年5500萬美元，附帶第7年2100萬美元球團選擇權，身為近年來紅襪農場罕見養出的潛力投手，球隊看好他能成為「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）接班人。

目前24歲的貝約才剛度過第2個大聯盟賽季，他上季拿下12勝11敗，防禦率4.24，不管是先發場次、吃局數都是全隊最高，是紅襪上季起伏不定的先發輪值中罕見的穩定力量。

紅襪對於他新賽季的成長感到樂觀，尤其是休賽季最大引援吉歐里托（Lucas Giolito）可能因手肘傷勢整季報銷後，球隊需要貝約扛起王牌重責，貝約說：「在第一個小聯盟完整賽季，我只想努力成為一名大聯盟球員，但顯然事情已發生變化，我只是繼續努力，盡所能提高自己的能耐。」

有「神之右手」美譽的紅襪大學長馬丁尼茲和貝約同是多明尼加人，同為身高不突出的投手，兩人私下非常有話聊，貝約也時常向對方請教，貝約休賽季除了將伸卡球納入武器，滑球也做出了握法上的調整，這個建議正是來自馬丁尼茲。

貝約說：「他告訴我，站上球場後就別害怕，只要堅定地投出想要投的球就好。」目前貝約在春訓先發2場，合計5局失2分，但只被敲出1支安打，另外送出5次三振。

多明尼加 紅襪

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