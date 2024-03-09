MLB／大聯盟官網評比30隊農場 金鶯連3年登頂、天使排最後

在每年賽季前及季中，大聯盟官網會對30隊農場各進行一次排名，今年季前則是由上季美聯東區冠軍金鶯隊摘下榜首，也是連續3年坐擁聯盟最佳農場；而僅有1名新秀入選百大新秀的的天使隊則位居墊底。

大聯盟今天撰文評比各隊農場，金鶯再度拔得頭籌，自2021季中獲選聯盟最佳農場開始，金鶯已經連續6次票選獲得第1，即便近年來陸續成功開箱拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）等頭號新秀，頂尖農場作物仍不斷竄出頭。

今年金鶯農場由百大榜首哈勒戴（Jackson Holliday）領軍，手握共5名官網百大新秀並列聯盟第2多，若非因伯恩斯（Corbin Burnes）交易案送走了排名第63名的歐提茲（Joey Ortiz），將超越釀酒人隊獨居這位置。除此之外，金鶯的百大新秀排名最低的也有32名，可謂質與量兼具。

小熊隊農場排名第2，小聯盟系統內7名百大新秀也是聯盟最多，隊內頭號大物為排名第16的阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），這也是他們自2015年以來首度有這麼多人入選百大新秀。

至於墊底則給到了剛失去大谷翔平的天使隊，原先農場本就貧瘠的他們上季中交易走捕手奎羅（Edgar Quero）後更顯貧弱，近5次排名他們沒有一次高於28名，也是繼2022季中再度被評為聯盟最差勁的農場，全隊唯一的新秀是去年選秀入隊的薛耶爾（Nolan Schanuel），排名第95。