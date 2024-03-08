MLB／大聯盟首推新秀對抗賽 旅美3台將入選

為了增加新秀曝光機會，大聯盟首度在春訓期間舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，30隊以新秀組成隊伍，進行16場賽事，旅美台將林昱珉、鄭宗哲、李灝宇獲得球隊青睞，入選為出賽球員。

新秀對抗賽將在美國時間3月14日開打，各隊名單約23到27人，共有71名「MLB Pipeline」百大新秀入選，而全部球員的2/3是各隊前30名新秀，比賽將在大聯盟官網全程直播。

今天公布的名單中，響尾蛇隊新秀榜第4名的林昱珉獲選，他在先前曾於大聯盟春訓出賽1場，投0.1局掉5分後，被下放回小聯盟春訓，但潛力依舊被評為有機會成長為大聯盟中段輪值。

另外海盜隊第9名鄭宗哲也入列，他在去年季後首度進入球隊40人名單，而目前在大聯盟春訓出賽10場，14打數敲出2轟，打擊率2成86。

老虎隊排名第15的李灝宇也進入名單，李灝宇今年季中從費城人被交易到老虎隊，球季尾聲與外野手相撞後受傷，季後被派到秋季聯盟磨練，如今又獲得新秀對抗賽機會。