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MLB／南韓隊迎戰道奇、教士 35人名單出爐提前備戰經典賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟海外交流賽，南韓隊35人名單先出爐。 截圖自X
大聯盟海外交流賽，南韓隊35人名單先出爐。 截圖自X

大聯盟新球季20日開打，道奇、教士隊將在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，兩隊交手前先和南韓國家隊進行熱身賽，南韓職棒聯盟（KBO）今天確定35人名單，今年季後將挑戰大聯盟的培證英雄隊25歲二壘手金慧成，還有去年杭州亞運、亞洲職棒冠軍爭霸賽不少國手都在其中。

大聯盟例行賽首次在南韓進行，兩隊擁有6名亞洲球員，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、教士隊達比修有、松井裕樹、金河成、高佑錫，由於高尺巨蛋容量只有16000人，20、21日二連戰形成球迷瘋狂搶票場面。

這兩場比賽開打前，先進行4場熱身賽，道奇17日對決英雄隊，教士和南韓國家隊交手，隔天分別對戰南韓國家隊、去年韓職冠軍LG雙子隊。

KBO曾在2月2日公布國家隊35人預備名單，包括19名投手、3名捕手、8名內野手、5名外野手，今天公布的名單異動9人，變成17名投手、3名捕手、9名內野手、6名外野手，主要都是25歲以下的韓職球員，為2026年世界棒球經典賽提早做準備。

金慧成從2017年起效力英雄，今年邁入韓職第8季，已經獲得球團同意，季後透過入札制挑戰大聯盟。

南韓國家隊文棟柱。新華社資料照
南韓國家隊文棟柱。新華社資料照

南韓國家隊名單還有去年新人王、韓華鷹隊右投文棟柱，以及打過杭州亞運的樂天巨人隊外野手尹棟熙、NC恐龍隊游擊手金周元，全隊35名球員中，巨人、SSG登陸者隊各占5人最多。

大聯盟 樂天巨人 韓職

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