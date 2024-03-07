快訊

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

六都市長好感度出爐！他聲量遙遙領先成話題人物 黃偉哲2數據雙墊底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／明星捕手祖尼諾高掛球鞋 想當教練孕育棒球人才

聯合新聞網／ 綜合報導
曾於2021年在光芒隊入選明星賽的重砲捕手祖尼諾宣布退休。 美聯社
曾於2021年在光芒隊入選明星賽的重砲捕手祖尼諾宣布退休。 美聯社

根據《MLB Trade Rumors》報導，曾經效力過水手、光芒、守護者等隊的前明星捕手祖尼諾（Mike Zunino）在個人社群上宣告退休，結束11年大聯盟生涯。

祖尼諾新秀時期曾是備受矚目的捕手大物，身為2012年選秀探花的他，選秀順位在他前面的為柯瑞亞（Carlos Correa）和巴克斯頓（Byron Buxton），他最高曾排名百大新秀第17名，登上大聯盟後展現以捕手來說相當不俗的長打能力，生涯第2個賽季開始，連續5年敲出雙位數全壘打，更有3年超過20轟。

然而祖尼諾卻始終無法改善揮空率過高的問題，生涯被三振率高達3成5，於2019年被交易至光芒隊，看中的是他的防守功力，而他也在坦帕灣打出生涯年，109場比賽打出生涯新高33轟，打擊率雖然只有2成16，但攻擊指數高達.860，入選唯一一次明星賽，還獲得MVP選票。

2021年季後，光芒使用了700萬美元的球隊選擇權留住祖尼諾，但2022年因傷所困僅出賽36場；上季則是轉戰守護者，表現依舊沒有起色，WAR值甚至是負數，6月被釋出後就沒有再找到下家。

祖尼諾透過Instagram表示，自己退休後很樂意擔任教練貢獻所學，「雖然我在球場上的日子已經結束，但我對棒球的熱情仍然一如既往。」他說：「我很興奮能將我在比賽中學到的東西帶給下一代大聯盟球員，並回饋帶給我如此多的棒球。」

教練 水手 社群

相關新聞

MLB／詹皇快40歲仍一尾活龍 海盜外野手研究他到底吃了什麼

海盜隊外野手帕拉西奧斯（Joshua Palacios）今天終於在熱身賽亮相，對金鶯隊之戰擔任開路先鋒，前兩次打擊未有安...

MLB／南韓隊迎戰道奇、教士 35人名單出爐提前備戰經典賽

大聯盟新球季20日開打，道奇、教士隊將在首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，兩隊交手前先和南韓國家隊進行熱身賽，南韓職棒聯盟（K...

MLB／大谷山本首度同場！隊友驚：春訓從沒看過這麼多球迷

今天道奇隊在熱身賽以12：9擊敗白襪隊，這場比賽最大看點莫過於道奇休賽季網羅的兩大日本球星大谷翔平、山本由伸首度「合體」，歷史性的一幕也吸引眾多球迷進場見證，這番榮景也讓隊友派克斯頓（James Pa

MLB／明星捕手祖尼諾高掛球鞋 想當教練孕育棒球人才

根據《MLB Trade Rumors》報導，曾經效力過水手、光芒、守護者等隊的前明星捕手祖尼諾（Mike Zunino）在個人社群上宣告退休，結束11年大聯盟生涯。 祖尼諾新秀時期曾是備受矚目

MLB／「神鱒」春訓打好打滿 天使主帥：他去年錯過太多

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）春訓初期手感冰冷，不過今天總算敲出熱身賽首轟，是一發滿貫砲，而他賽後表示對於目前的調整狀態並不擔心，隨著比賽增加，自己會越來越進入狀況。 這個春天楚奧

MLB／鄭宗哲代打無功而返 金鶯戰績超越道奇居30隊之首

海盜隊今天在客場對金鶯隊進行熱身賽，旅美好手鄭宗哲7局上代打，揮出捕手前滾地球出局，唯一打席掛零，熱身賽打擊率降為2成8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。