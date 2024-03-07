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MLB／明星捕手祖尼諾高掛球鞋 想當教練孕育棒球人才
根據《MLB Trade Rumors》報導，曾經效力過水手、光芒、守護者等隊的前明星捕手祖尼諾（Mike Zunino）在個人社群上宣告退休，結束11年大聯盟生涯。
祖尼諾新秀時期曾是備受矚目的捕手大物，身為2012年選秀探花的他，選秀順位在他前面的為柯瑞亞（Carlos Correa）和巴克斯頓（Byron Buxton），他最高曾排名百大新秀第17名，登上大聯盟後展現以捕手來說相當不俗的長打能力，生涯第2個賽季開始，連續5年敲出雙位數全壘打，更有3年超過20轟。
然而祖尼諾卻始終無法改善揮空率過高的問題，生涯被三振率高達3成5，於2019年被交易至光芒隊，看中的是他的防守功力，而他也在坦帕灣打出生涯年，109場比賽打出生涯新高33轟，打擊率雖然只有2成16，但攻擊指數高達.860，入選唯一一次明星賽，還獲得MVP選票。
2021年季後，光芒使用了700萬美元的球隊選擇權留住祖尼諾，但2022年因傷所困僅出賽36場；上季則是轉戰守護者，表現依舊沒有起色，WAR值甚至是負數，6月被釋出後就沒有再找到下家。
祖尼諾透過Instagram表示，自己退休後很樂意擔任教練貢獻所學，「雖然我在球場上的日子已經結束，但我對棒球的熱情仍然一如既往。」他說：「我很興奮能將我在比賽中學到的東西帶給下一代大聯盟球員，並回饋帶給我如此多的棒球。」
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