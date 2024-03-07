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MLB／「這是沒人在乎的比賽」 春訓頻頻挨轟洋基洛登很淡定

聯合新聞網／ 綜合報導
洛登春訓2戰防禦率高達6.35，挨轟率過高的缺點還是沒有改善。 美聯社
洛登春訓2戰防禦率高達6.35，挨轟率過高的缺點還是沒有改善。 美聯社

洋基隊去年休賽季用6年1.62億美元網羅的洛登（Carlos Rodon）首年受到傷勢影響，表現遠不如期待，他也力求在今年觸底反彈，不過春訓至今調整狀況不太理想，今天面對光芒隊先發的比賽投3局失3分，挨了2發全壘打，但他賽後表示自己並不擔心。

洛登上季因傷勢直到7月才復出，但披上條紋衫首季成績卻宛如發球機，14場先發防禦率高達6.85，讓他季中一度沮喪直言想快點結束這個糟糕賽季。攤開進階數據，洛登上季僅投64.1局就被敲了15轟，每9局挨2.1轟則是生涯最差，和上季聯盟被全壘打王林恩（Lance Lynn）的2.2轟相去不遠。

到了今年春訓，洛登挨轟率高的問題仍舊存在，他在上週的隊內模擬賽被小聯盟球員狂掃4發全壘打，今天的春訓賽則挨了狄亞茲（Yandy Diaz）、帕拉修斯（Richie Palacios）各一轟。

賽後洛登受訪時提到，目標藉由春訓重拾自信心，自評這場比賽的內容「好壞參半」，同時他也指出，今年在捕手托倫斯（Luis Torrens）建議下，嘗試擴大自己的武器庫，今天提高使用切球的比例。

洛登說：「這是個必須少用速球、改用其他球路進攻打者的日子，在一場沒有人真正在乎的比賽中，這種感覺很好，這只是春訓，結果並不重要。」

洋基主帥布恩（Aaron Boone）則強調洛登休賽季的身體狀況非常好，下一場先發預計會休滿6天，「我覺得如果他繼續這樣做，並在身體上做好準備，好的結果就會出現，畢竟他的球威就放​​在那裡。」

洋基

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