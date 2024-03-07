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MLB／楚奧特春訓慢熱終於開轟了 天使官網：滿貫砲是好兆頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
楚奧特（Mike Trout）對運動家隊之戰5局下轟出滿貫砲，熱身賽首轟出爐。 美聯社
楚奧特（Mike Trout）對運動家隊之戰5局下轟出滿貫砲，熱身賽首轟出爐。 美聯社

天使隊今天兵分兩路，重量級球星楚奧特（Mike Trout）對運動家隊之戰5局下轟出滿貫砲，熱身賽首轟出爐；天使官網指出，他已經打了很多比賽，出賽9場21個打數，歷經打擊率1成90的慢熱情況，這支滿壘全壘打是一個好兆頭。

楚奧特5局下面對運動家左投亞歷山大（Scott Alexander），轟出中外野方向滿貫砲，幫助天使追成5：6，全場3打數1安打、攻下4分打點，吞下1次三振，運動家終場12：5獲勝。

大谷翔平昨天首次在熱身賽碰到老東家，賽前和楚奧特相擁，令不少球迷動容，楚奧特對道奇隊2支1、獲保送1次，自認是熱身賽球感最好的一戰，今天5局下等到滿球數開轟，他說：「更仔細選球，做好工作就對了，掌握好球帶就會出現安打和產量。」

儘管楚奧特還未完全進入狀況，天使新任總教練華盛頓（Ron Washington）一點也不擔心，認為這門重砲一定會恢復正常，希望他繼續努力為新球季做好準備，也是他在熱身賽頻繁出賽的原因。

「他是超級巨星，但他也在參加春訓。」華盛頓表示，楚奧特因傷錯過一些事（去年只打82場比賽），必須努力爭取才能得到很多想要的東西，他知道自己想要做什麼，「尤其棒球正是如此，你必須工作、思考、調整、重新調整，更要每天繼續做同樣的事。」

天使 楚奧特 運動家

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