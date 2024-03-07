MLB／外野天賦爆棚 國民簽前國聯冠軍賽MVP盼母雞帶小雞

根據大聯盟官網報導，國民隊今天宣布簽下資深外野手羅沙里歐（Eddie Rosario），補強外野深度，也期盼大聯盟經驗豐富的羅沙里歐能扮演陣中導師角色。

來自波多黎各的羅沙里歐過去曾效力雙城、守護者、勇士等隊，上季披著斧頭幫球衣繳出.755攻擊指數，附帶21轟、74打點，火力仍在水準之上，上季末勇士拒絕了羅沙里歐900萬美元的球隊選擇權，讓他成為自由球員，他今天和國民簽下最高能領到400萬美元的合約。

國民相信羅沙里歐豐富的季後賽履歷能讓年輕的國民球員獲益良多，羅沙里歐生涯在季後賽的攻擊指數高達.865，代表作是2021年季後賽，他在國聯冠軍賽6戰狂敲14支安打，包括3轟、9打點，追平大聯盟單一系列賽紀錄，並獲選為該系列賽MVP，最終也幫助勇士順利摘冠。

羅沙里歐生涯守最多的位置是左外野，目前國民在這位置上還沒有固定人選，上季守最多場的蓋瑞特（Stone Garrett）還在復健當中，但虎視眈眈的人數不少，羅沙里歐必須和溫克（Jesse Winker）、蓋洛（Joey Gallo）等力拼反彈的前明星重砲競爭先發。

不過相比於上述老將，國民的外野新秀群顯然高上不少，農場頭兩號作物克魯斯（Dylan Crews）和伍德（James Wood）都是外野手，分別在全聯盟高居第7、第14名，官網預計兩人今年都會在大聯盟開箱。