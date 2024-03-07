MLB／山本由伸被白襪打爆 對手卻說有顆球非常、非常好

日籍強投山本由伸披上道奇隊球衣後，兩場熱身賽表現大好大壞，今天對白襪隊之戰先發3局失5分，而且全是自責分，控球出了一些問題，他說：「這個數字並不好，出現太多壞球和保送，但可以嘗試想做的事，我正在測試一些東西，這是好事。」

山本首局就被攻下3分，3局下再失兩分，一共被揮出6支安打、出現3次保送，不過也投出4次三振，投36球只有23顆好球，道奇終場12：9獲勝，山本熱身賽兩戰都無關勝敗。

今天投球內容比起2月29日對遊騎兵隊先發2局，只被揮出1支安打、無失分，投出3次三振，投12球全是好球，山本的表現判若兩人；道奇官網指出，他未透露這場先發專注何事，但四縫線速球、快速指叉球、卡特球、二縫線速球、曲球都視戰況運用。

道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）已和山本搭配兩場熱身賽，他說：「隨著比賽進行，山本變得更強了，以為他一開始還在試探投球，第2、3局投了很多曲球，而且投得很順手。」

巴恩斯認為，現在只是春訓階段，經歷一段艱難的時期是好事，山本一定會愈投愈出色。

白襪首次對決山本，右外野手佛列契（Dominic Fletcher）全場3支2，1局下揮出游擊方向內野安打，攻下1分打點，評價山本投球確實有些不同，他說：「顯然，他有很好的球路，尤其快速指叉球非常、非常好，卡特球也很讚。」

大聯盟海外開幕戰20日將在南韓首爾高尺巨蛋進行，道奇、教士隊進行2連戰。道奇官網指出，山本在熱身賽還有1場先發任務，接著就要準備前往南韓，在2連戰其中一場登板，進行個人大聯盟首秀。