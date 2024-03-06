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MLB／明天不休了要和山本由伸同場 大谷翔平：復健結束了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷明天原訂休兵，但他賽後表達要繼續出賽的意願。 美聯社
大谷明天原訂休兵，但他賽後表達要繼續出賽的意願。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天首次面對老東家天使隊，在大聯盟熱身賽3支0，明天原訂休兵，但他賽後表達要繼續出賽的意願，「復健已經結束了。」

賽前大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）相擁，這是他加盟道奇後兩人首次公開會面，另外也與歐霍普（Logan O'Hoppe）、泰斯（Matt Thaiss）等人打招呼。

大谷翔平說：「很多好朋友都在，所以我稍微跟他們聊了一下。」對於坐在不同角度的休息室，「我沒有覺得太奇怪或是不舒服，就是正常的樣子，我想等我在天使主場出賽的時候，可能會比較有不同故事。」

楚奧特則透露兩人之間聊的話題沒有太出乎意外，「就是恭喜他各個方面，像是結婚、簽約，這些冬天發生的事情，我們是朋友，他也是好隊友。」聊到朋友、隊友時，楚奧特使用過去式，「現在他就是在不同的球隊了。」

大谷翔平去年季後以10年、7億美元合約加盟道奇隊，今年春訓熱身賽首次對天使隊，先發第2棒、指定打擊，3打數無安打，吞下2K外，最後高飛球被好友楚奧特接殺。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）原本預計明天與白襪隊之戰，讓大谷休息，不過賽後大谷翔平主動表示，明天還是會上場，代表將與山本由伸首次同場先發，也將是大谷翔平春訓首次連兩天出賽。

「我想我們可以說，打擊方面的復健已經正式結束了。」大谷翔平說：「現在我需要的是更多打席，繳出有好品質的打席，好好觀察球路、抓擊球時機。」

大谷表示：「今天是久違的晚場比賽，我還在適應視線，最後一個打席感覺不錯，有一點被擠壓到，但整體來說，我很滿意打席的狀況。」

大谷翔平 楚奧特 道奇

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