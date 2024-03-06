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MLB／韋蘭德因肩傷錯過開季 太空人總管不急：我們有深度

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德今年將迎來第19個大聯盟賽季。 路透社
韋蘭德今年將迎來第19個大聯盟賽季。 路透社

今年剛滿41歲的塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）因肩傷調整進度落後，春訓至今尚未登板，預計將在傷兵名單迎接開季，他也是連續2個賽季錯過開幕戰，不過太空人總管布朗（Dana Brown）在受訪時並不擔心開季先發群，提到目前人手相當充沛，等韋蘭德回歸後預計能排出6人輪值。

韋蘭德因為肩部不適，比原定日程晚了2個禮拜才向球隊春訓營報到，在過去幾周內只能進行定期的牛棚訓練，也還沒進入Live BP環節，和去年效力大都會隊時一樣將缺席開幕戰，「我相信身體的訊號，不因日曆上的賽程而匆忙做任何事情......我試著放眼大局，努力成為本季最好的投手，撇除賽季前2週。」

韋蘭德下一次牛棚練投將是在周五，他提到上次在牛棚訓練投了60球，感覺相當不錯，目前的調整狀況沒受到太多挫折。太空人球團預計韋蘭德將在4月的某個時間點回到球隊，總管布朗對於回歸時程感到樂觀：「他的投球機制沒有太大變化，揮臂速度依舊很快，所以我不太擔心，我想他接下來會逐漸提升球速，但這需要些時間。」

布朗也提到，若韋蘭德健康，球隊新賽季會以6人輪值為主軸，包含瓦德茲（Framber Valdez）、哈維爾（Cristian Javier）、法蘭斯（J.P. France）、布朗（Hunter Brown）、尤奎迪（José Urquidy）等人，前4人上賽季都投至少136局，「我們有深度，沒有理由對此感到恐慌。」

韋蘭德上季以2年8666萬美元加盟大都會後，不過半個球季就被交易回老東家太空人，上季拿下13勝8敗防禦率3.22，表現依舊是非常夠水準，如果本季投滿140局，將觸發合約第3年的3500萬球員選擇權。

太空人 韋蘭德

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