MLB／上澤直之春訓再登板控球不理想 但解決日本同鄉吉田正尚

前火腿隊王牌上澤直之今天迎來春訓賽事第二度登板，先發投了2局掉1分，不過控球狀態並不理想，送出了3次保送，而他也與同鄉強打吉田正尚正面對決，讓後者敲出內野滾地球出局。

休賽季加盟光芒隊的上澤直之上次春訓登板對勇士隊徹底「核炸」，被斧頭幫打者狠狠上了一課，投2局就被敲8安狂失7分，受訪時他坦言還在適應大聯盟的投球節奏和電子暗號系統。

今天上澤對紅襪表現就穩健許多，首局連續解決2名打者後被史托瑞（Trevor Story）敲安，不過後續讓一壘重砲卡薩斯（Triston Casas）擊成外野飛球出局。

第2局上澤控球遇到亂流，雖然解決了首名打者吉田正尚，但接連投出了2次四壞球保送，並被瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲出帶打點的安打，後續再保送形成滿壘，最終製造狄佛斯（Rafael Devers）內野飛球，驚險下庄。

賽後紅襪以7：4獲勝，上澤直之無關勝敗，上澤今天總計2局失一分，被敲出2安、投出3次四壞球，唯一一次三振送給了狄佛斯，賽後他的春訓防禦率降至18；同場較勁的吉田正尚則是3打數1安打，春訓累積打擊率為2成73。