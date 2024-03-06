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MLB／大谷翔平重逢天使沈默3打席 吞2K中止連3場敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊，結果3打數無安打還吞下2K。 美聯社
大谷首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊，結果3打數無安打還吞下2K。 美聯社

日籍球星大谷翔平轉戰道奇隊之後，今天首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊，結果3打數無安打還吞下2K，中斷春訓連3場敲安，最後一個出局數還是被楚奧特（Mike Trout）接殺出局。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，穿上道奇隊球衣面對前隊友，首打席被右投西塞斯（Chase Silseth）三振出局，終結美國時間2月27日開始的連7打席上壘、連5打數安打。

3局下大谷翔平的第2打席則是1出局、一壘有人時，天使換上新秀投手湯瑪斯（Tyler Thomas），大谷又被三振；5局下2出局、一壘有人，大谷翔平面對祖尼加（Guillermo Zuniga），敲出中外野的飛球，剛好被好友楚奧特給接殺。

大谷翔平結束今天的3打席工作後退場休息，今天3打數無安打，春訓打擊率從7成14掉到5成，總計4戰10打數5安打，包含1支三壘打、1轟，有5分打點。

今天賽前大谷翔平右手小指包著繃帶引起媒體好奇，雖然換球衣時就拆掉繃帶，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍回覆媒體詢問：「就我所知是前一場跑壘時有不舒服，但應該是沒有什麼問題。」

大谷翔平今天打滿3打席，也證實羅伯茲所言，但明天道奇隊與白襪隊之戰，大谷預計休兵，後天到客場對上巨人隊才會再先發。

大谷翔平 道奇

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