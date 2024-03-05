MLB／「風之孫」李政厚好火 連5場敲安打擊率高達4成6
巨人南韓強打「風之孫」李政厚春訓手感極佳，今天對上洛磯的比賽2打數1安打，1分打點，並選到1次保送，目前已是連續5場比賽有安打、打擊率高達0.462。
李政厚目前在春訓熱身賽出賽5場，場場有安打演出，目前合計13打數敲出6安、包括1轟，進帳3分打點，打擊三圍.462/.533/.769。
今日交手洛磯，李政厚擔任開路先鋒、鎮守中外野。首打席，李政厚敲出二壘滾地出局，2上展現選球眼獲得保送上壘，4上再度上場，當時無人出局一三壘有人，李政厚把握住得點圈機會掃出左外野安打，帶有1分打點，隨後巨人換上代跑，讓李政厚退場休息。此役雙方上演打擊大戰，兩隊合敲27支安打，終場洛磯以12：10扳倒巨人。
李政厚今年球季挑戰大聯盟最高殿堂，在休賽季以6年1.13億美元合約加盟巨人，表現也受到韓國球迷及巨人球團高度期待。
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