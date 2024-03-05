MLB／去年被響尾蛇DFA後沒出賽過 傳邦賈納仍想重返大聯盟

「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）去年在響尾蛇隊先發4場，防禦率10.26，在4月就被球團釋出，至今仍乏人問津。據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，邦賈納告訴朋友，他希望重返大聯盟舞台。

現年34歲的邦賈納2014年曾拿下國聯冠軍賽及世界大賽MVP，被許多球迷視為季後賽之王，總共幫助巨人隊拿過3座世界大賽冠軍。

2019年響尾蛇以5年8500萬美元合約網羅邦賈納，成為一筆失敗投資，他身手大幅退化，這份合約還沒走完，響尾蛇就直接認賠殺出，今年還要支付他1400萬美元薪水。

消息一出，不少網友都期待邦賈納能回鍋老東家巨人，以巨人球員身分退休。不過巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）昨天受訪時才提到，無意網羅塞揚左投史奈爾（Blake Snell），而是計畫培養年輕先發投手，包含我國好手鄧愷威。